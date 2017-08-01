История в датах: 1 августа
Основание Воздушно-космических сил, открытие Мавзолея Ленина и другие события
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Ровно два года назад был сформирован новый вид Вооруженных сил РФ — Воздушно-космические силы. Они оснащены новейшим вооружением, техникой и системами связи, которые способны помочь как в разведке, так и в боевых действиях
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
1 августа 1924 года был открыт для посещения Мавзолей Ленина. В советское время усыпальницу главы СССР на Красной площади ежегодно посещали 2,5 млн человек
1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Всего за годы Первой мировой было мобилизовано более 70 млн человек. По некоторым данным, число жертв гражданского населения оценивается от 7 млн до 12 млн
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
1 августа 1939 года была учреждена медаль «Золотая Звезда», которой отмечали Героев Советского Союза. Всего за историю награждения медали удостоились 12 776 человек
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