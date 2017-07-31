Сотрудники посольства США стали чаще отказывать россиянам в визах. Причиной стали ответные меры РФ на вероятное ужесточение санкций со стороны Вашингтона.

Из-за сокращения численности персонала дипломатических учреждений до 455 человек возникнут проблемы с некоторыми операциями в посольстве, пишет газета New York Times.

Массовое сокращение сотрудников посольства США произошло в 1985 году, и это «оказало разрушительное влияние», рассказал изданию сотрудник американского посольства.

Ранее МИД РФ предложил сократить число сотрудников американского посольства в Москве и генеральных консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до числа российских дипсотрудников в США, то есть до 455 человек.

Если Вашингтон вновь сократит численность российских дипломатов, то со стороны Москвы последует зеркальный ответ.