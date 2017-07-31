Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) после решения о рекордных выплатах вкладчикам банка «Югра» запросила у Центробанка дополнительное финансирование на 210 млрд рублей и продление срока действия кредитов регулятора.

«Члены совета директоров агентства согласились с предложением правления агентства об обращении в Банк России с просьбой увеличения суммы кредитной линии, предоставленной Банком России, на 210 млрд рублей», — сообщил сайт АСВ в понедельник.

Напомним, что Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра» в пятницу, 28 июля, признав санацию банка экономически нецелесообразной.