Совет директоров госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) продлил мандат Юрия Исаева на посту гендиректора.

«По представлению председателя совета директоров агентства Набиуллиной Э.С. генеральным директором агентства на новый пятилетний срок назначен Исаев Юрий Олегович», — сообщил сайт АСВ в понедельник.

Напомним, 20 июля Генпрокуратура вызывала Исаева из-за ситуации с банком «Югра». Также тогда ведомством был вызван глава временной администрации банка «Югра» Дмитрий Онегин.

В Генпрокуратуре считали, что введение в банке «Югра» временной администрации нанесет ущерб федеральному бюджету.