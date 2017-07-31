Американский актер, драматург и режиссер Сэм Шепард, страдавший боковым амиотрофическим склерозом, скончался в минувшее воскресенье в возрасте 73 лет. Об этом сообщает Broadway World.

Сэм Шепард умер дома в кругу семьи в штате Кентукки. За пьесу «Похороненный ребенок» в 1979 году он получил Пулитцеровскую премию.

Шепард был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Парни что надо». Актер также известен ролями в картинах «Черный ястреб», «Дневник памяти», «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» и других.

Шепард — автор 44 пьес, коротких рассказов, мемуаров и эссе, сообщает RT.