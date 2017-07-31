В Рязанской области детский труд, возможно, использовался при ремонте дорог. В июле на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» появилась фотография, на которой школьники в присутствии взрослых укладывают землю в дорожные ямы на улице Чапаева в селе Путятино.

Активисты «Общероссийского народного фронта» заинтересовались снимком. Их возмутило, что вместо щебня или асфальта используется земля, а вместо работников дорожных служб трудятся дети. Об этом информирует РИА «7 новостей».

Просьбы проверить ситуацию направлены в администрацию Путятинского района и прокуратуру области. Общественники считают, что ведомству стоит выяснить, кто допустил, чтобы дорога была в таком состоянии, и кто разрешил использовать школьников в качестве рабочих.