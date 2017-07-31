Пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон заявила, что сокращение штата сотрудников американского диппредставительства может повлиять на скорость выдачи виз, передает агентство «Интерфакс».

«Вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности», — сказала она, при этом отметив, что еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы.

Олсон также заявила, что решение российской стороны о сокращении до 455 человек численности американских дипломатов на территории России «ничем не обосновано и вызывает сожаление».

Напомним, решение о высылке дипломатов США стало ответом на законопроект о санкциях против РФ, Ирана и КНДР, который уже одобрили в конгрессе. В ближайшее время документ должен подписать глава Белого дома Дональд Трамп.