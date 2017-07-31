Два грузовых автомобиля с дипломатическими номерами начали в понедельник вывоз вещей со склада посольства США в России на улице Дорожной, дом 9Б, в районе Чертаново Южное на юге Москвы.

По словам охранников организаций, расположенных по соседству, большую часть вещей вывезли еще на прошлой неделе.

«Среди недели долго грузили какие-то ящики, вывезли несколько десятков», — цитирует одного из очевидцев «РИА Новости».

МИД РФ с 1 августа текущего года приостанавливает использование американским посольством дачи в Серебряном Бору и всех складских помещений на Дорожной улице в ответ на принимаемые в США антироссийские санкции. Также внешнеполитическое ведомство сообщило о сокращении до 455 человек численности американских дипломатов на территории России.

Госдепартамент США выразил протест в связи с действиями РФ в отношении американских дипломатов, напоминает телеканал «Звезда».