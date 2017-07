Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден назвал закон о запрете анонимайзеров нарушением прав человека. Об этом он написал в своем Twitter.

Сноуден назвал это решение «политической трагедией» и заявил, что не важно, где был принят закон, но он нарушает права человека и является неразумной мерой со стороны властей. По его словам, запрет на использование нелегальных инструментов интернет-безопасности делает Россию менее защищенной и свободной.

«Неважно, принят ли он в Китае, в России или где-либо еще, мы должны четко понимать, что это не разумная «мера», а нарушение прав человека», –– написал экс-сотрудник ЦРУ.

Whether enacted by China, Russia, or anyone else, we must be clear this is not a reasonable "regulation," but a violation of human rights. https://t.co/9iFLNk53M3