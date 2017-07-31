На пересечении улицы Горького и проспекта Буденновского Ростова-на-Дону возле входа в цирк установили памятник знаменитому клоуну Олегу Попову. Скульптуру торжественно открыли 31 июля в 16:00.

Событие приурочили ко дню рождения артиста — в этом году ему исполнилось бы 87 лет. Памятник выполнен из бронзы, его вес около 850 кг, автором стала местный скульптор Светлана Букке. Как сообщает RostovGazeta, скульптура представляет собой сидящего Олега Попова, который гладит кота.

На открытие памятника приехали вдова клоуна Габриэла Попова, а также директор Большого Московской государственного цирка Эдгард Запашный. Олег Попов умер осенью 2016 года во время гастролей в Ростове-на-Дону. Похоронили артиста в Германии. В 2018 году администрация планирует провести мероприятия памяти Олега Попова.