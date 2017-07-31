Катар подал жалобу в ВТО в связи с блокадой страны со стороны четырех арабских государств — Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Бахрейна.

Доха указывает на то, что блокада нарушает правила торговли товарами и услугами, а также право на интеллектуальную собственность, уточняет РИА «Новости».

Кризис в Персидском заливе спровоцировал взлом Катарского агентства новостей. СМИ разместило якобы речь эмирата, который высказывался за развитие отношений с Ираном. Доха заявляет, что документ на сайт агентства выложили хакеры.

В ответ ряд арабских стран обвинили Катар в поддержке террористических и экстремистских группировок и объявили о разрыве дипломатических отношений.

«Арабская четверка» требовала от Дохи закрытия телеканала Al Jazeera, понижения уровня дипотношений с Ираном и закрытия военной базы в Турции. Катарские власти отказались выполнять требования, назвав их нереалистичными.