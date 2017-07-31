Благовещенцы могут сдать не физкультурные, а творческие нормативы. Доказать свои обширные знания в области литературы можно будет 1 августа на набережной реки Амур.

Участникам литературного ГТО предстоит продемонстрировать навыки скорочтения, выучить литературный отрывок за 60 секунд, вспомнить одно из классических произведений. Одновременно с этим они будут соревноваться в перетягивании каната, прыжках со скакалкой и отжиманиях.

«Впервые литература станет поводом развиваться не только интеллектуально, но и физически», — цитирует ИА «Амур.инфо» представителя городской библиотечной системы.

А на следующий день после этого, 2 августа, к празднованию Дня Воздушно-десантных войск присоединятся библиотекари Благовещенска. Пока не уточняется, что войдет в эту творческую программу.