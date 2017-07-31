Американский генерал в отставке, экс-министр внутренней безопасности Джон Келли возглавил аппарат Белого дома. В понедельник бывший военный принял присягу, к которой его привел президент Дональд Трамп, пишет Газета.ру.

«Мы только что привели к присяге генерала Келли. Я не сомневаюсь, что на посту главы аппарата Белого дома он прекрасно справится с работой», — сказал Трамп на церемонии.

Перед присягой Келли президент отметил его успехи на посту министра внутренней безопасности. По его словам, Келли добился невиданных результатов, особенно в сфере безопасности на границах.

Предыдущий глава аппарата американской администрации Райнс Прибас подал в отставку 27 июля. Он не стал говорить о причинах кадрового решения, заявив, что уважает президента и страну.