Лучший футболист 1995 года по версии FIFA Дордж Веа примет участие в выборах президента Либерии. На пост главы государства также претендуют 19 человек.

Веа был выдвинут Коалицией за демократические перемены. В случае победы экс-футболиста должность вице-президента займет бывшая супруга экс-президента Чарльза Тейлора — Джуэл Говард-Тейлор, уточняет «Интерфакс».

Он участвовал в президентских выборах в 2005 году. По итогам первого тура он занял первое место, но во втором туре уступил экономисту Эллен Джонсон-Серлиф.

Выборы президента Либерии пройдут 10 октября 2017 года. Джордж Веа защищал цвета таких известных клубов, как «Милан», «Монако», ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Сити».