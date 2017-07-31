Уголовное дело возбуждено в отношении подмосковного пенсионера, связавшего двух подростков на крыше своего гаража. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 27 июля в Коломне. 70-летний пенсионер заметил на крыше своего гаража двоих детей и, «угрожая им предметом, похожим на пистолет», а также «используя свое явное превосходство в физической силе», привязал мальчишек 13 и 14 лет к столбу, после чего удалился, сообщает РЕН ТВ. Таким образом, мужчина лишил их права на свободу перемещения, что и послужило поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконное лишение свободы с применением оружия в отношении двух несовершеннолетних».