В торговом порту Благовещенска была задержана партия свежих яблок весом 500 кг. Фрукты были заражены персиковой плодожоркой. Это подтвердила лабораторная экспертиза.

Опасные яблоки были обнаружены специалистами Россельхознадзора во время фитосанитарного контроля. Партию везли из Китая.

Теперь владелец яблок должен решить, что с ними делать — уничтожить или вернуть поставщику. На это отводится два месяца. Всё это время фрукты будут находиться на складе временного хранения, передает ИА «Амур.инфо».