За незаконное пересечение границы задержали двух иностранок в Астраханской области в пунктах пропуска «Караузек» и «Аксарайский».

Сотрудники регионального пограничного управления выявили нарушительниц во время паспортного контроля. Как сообщает «Астрахань 24», въезд на территорию Российской Федерации женщинам был запрещен до 2021 года.

Сообщается, что ограничения иностранки получили за ранее совершенные преступления на территории Краснодарского края и Москвы. Чтобы пройти паспортный контроль, они изменили имена и фамилии, однако им это не помогло. Сейчас в отношении нарушительниц проводится проверка в результате попытки незаконного пересечения границы.