30 июля около 20.50 на улице Партизанской в Жуковке Брянской области в результате столкновения двух автомобилей госпитализированы три человека, среди которых годовалый ребенок.

По предварительным данным, виновником аварии признан автомобиль Volkswagen под управлением 26-летнего водителя, который выехал на встречную полосу движения, не справившись с управлением, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21104.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, сам водитель Volkswagen получил лишь ушибы и ссадины. После оказания медицинской помощи на месте его отпустили, а вот пройти освидетельствование на алкоголь мужчина отказался. Водитель и пассажиры отечественного авто были госпитализированы. Годовалый мальчик в результате аварии получил открытую черепно-мозговую травму, перелом височной и теменной костей, а также ушиб головного мозга тяжелой степени.