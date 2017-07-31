На сельскохозяйственной ярмарке в Южно-Сахалинске выявили опасную свиную печень. В ней было зафиксировано опасное превышение содержания антибиотика бацитрацин.

Это удалось обнаружить во время пищевого мониторинга, который сейчас проводится на всей территории Сахалинской области.

Сами субпродукты, не отвечающие требованиям к качеству и безопасности, были изготовлены в одном из сел Южно-Сахалинского городского округа, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу краевого управления Россельхознадзора.

Всего было изъято около 8 кг опасной печени. Продукт был уничтожен.

Проверки продолжаются.