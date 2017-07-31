Свиную печень с антибиотиком нашли на сахалинской сельхозярмарке
На сельскохозяйственной ярмарке в Южно-Сахалинске выявили опасную свиную печень. В ней было зафиксировано опасное превышение содержания антибиотика бацитрацин.
Это удалось обнаружить во время пищевого мониторинга, который сейчас проводится на всей территории Сахалинской области.
Сами субпродукты, не отвечающие требованиям к качеству и безопасности, были изготовлены в одном из сел Южно-Сахалинского городского округа, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу краевого управления Россельхознадзора.
Всего было изъято около 8 кг опасной печени. Продукт был уничтожен.
Проверки продолжаются.