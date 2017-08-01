В России появится центр компетенций по информационной безопасности. Он будет сформирован на базе Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Эту информацию «Известиям» подтвердила Наталья Касперская, председатель правления ассоциации. Центр определит направления развития средств инфобезопасности на ближайшие три года.

Президент РФ Владимир Путин подписал протокол заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, состоявшегося 5 июля. Госпрограмму «Цифровая экономика» было решено включить в перечень основных направлений стратегического развития России до 2018 года и на период до 2025 года. Согласно поручению президента до 20 августа должны быть сформированы центры компетенций по направлениям реализации программы.

Одно из направлений «Цифровой экономики» посвящено информационной безопасности (ИБ). Центр компетенций в этой области будет сформирован на базе Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Ассоциация объединяет около 140 компаний, некоторые из них специализируются на информационной безопасности. Так, в АРПП входят «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб», «ИнфоВотч», «ИнфоТекс», «СКБ Контур», Solar Security, Group-IB, Positive Technologies.

1 августа состоится заседание комитета по информационной безопасности АРПП, на котором будет объявлено о создании центра компетенций. Как пояснила «Известиям» Наталья Касперская, на заседание приглашены представители администрации президента, Минкомсвязи, ФСБ, ФСТЭК и отраслевые эксперты.

— Центр компетенций по информационной безопасности будет решать множество вопросов в данной отрасли, например, выявлять проблемные точки и формировать модели угроз, определять пути решения, разрабатывать стандарты АСУ ТП и многое другое, — рассказала Наталья Касперская.

По ее словам, важно определить, как новые технологии будут встраиваться в текущее производство. Например, при выходе из строя какого-либо оборудования на российском предприятии может появиться обновленная версия устройства. В нее производитель может добавить новые функции, о которых не знали отечественные технические специалисты или не придали должного внимания этой информации. Это может привести к существенному ослаблению защищенности всего предприятия.

При формировании программы «Цифровая экономика» ответственным за раздел «Информационная безопасность» был президент Фонда информационной демократии Илья Массух. Он также будет приглашен в создаваемый при АРПП центр.

— Я с удовольствием войду в состав центра компетенций, — рассказал «Известиям» Илья Массух. — Главная его задача — координировать реализацию раздела «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика». Важно разработать методические рекомендации по информационной безопасности в госструктурах и госкомпаниях.

По мнению директора по проектной деятельности Института развития интернета Арсения Щельцина, то, что центр компетенций создается на базе уже существующей отраслевой ассоциации, — не очень удачное решение.

— Вступление в любую ассоциацию стоит немалых денег, а главная ее цель — лоббирование интересов конкретных компаний, — объяснил Арсений Щельцин. — Сегодня на российских предприятиях уже выстроена экосистема в области информбезопасности. Кроме того, не уверен, что выработанные центром рекомендации кто-то сможет проконтролировать на местах.

Арсений Щельцин полагает, что центр компетенций будет эффективным, если не будет ограничиваться участниками одной ассоциации и привлечет большое количество отраслевых компаний.