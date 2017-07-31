МИД Украины должен потребовать выслать из страны посла США Мари Йованович после заявления американского посольства о том, что ряд кандидатов в Верховный суд Украины вызывают сомнение. Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил в понедельник.

«Посол США в Киеве Йованович — как слон в посудной лавке! Наш МИД должен требовать ее отзыва, тем более что, по моей информации, у нее нет никакой поддержки в Вашингтоне», — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Радикальный политик приложил также копии сообщений посольства США на Украине относительно кандидатов в Верховный суд, передает BFM.RU.

По мнению Олега Ляшко, Соединенные Штаты «беспардонно лезут во внутренние дела суверенного государства». Политик считает, что таким образом «указывают только сырьевым колониям», что является очень унизительным.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала на прошлой неделе имена победителей конкурса на должность судей нового Верховного суда страны. В списке значатся 120 имен. Высший совет правосудия проверит кандидатов на соответствие критериям этики и добропорядочности, после чего подготовит представление президенту Украины, который подпишет соответствующий указ, предоставив таким образом полномочия судьям.

Список победителей конкурса подвергся критике Центра противодействия коррупции, который заявил, что в итоге Верховный суд будет состоять преимущественно из старых судебных кадров. Кроме того, негативную оценку Общественного совета добропорядочности получила четверть из 120 отобранных кандидатов.

Сообщение о том, что посольство США на Украине сомневается в добропорядочности некоторых кандидатов — победителей конкурса в новый Верховный суд страны, появилось в официальном аккаунте дипмиссии в Twitter.