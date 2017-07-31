Оперная певица Анна Нетребко опровергла данные Forbes о своем годовом доходе в $7,5 млн. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Певица заявила, что информация в корне неверна.

«Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны! Взяты с потолка! Моему возмущению нет предела!» — цитирует слова Нетребко RNS.

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии издания, где Анна Нетребко заняла первую строчку, обойдя короля поп-сцены Филиппа Киркорова с годовым доходом $7,4 млн. Также в десятку самых дорогих отечественных артистов вошли Григорий Лепс, Дима Билан, группа «Би-2», Николай Басков, Егор Крид, Сергей Шнуров и Земфира.