В Ненецком автономном округе (НАО) возросли выплаты депутатам и чиновникам, которые уходят в отпуск. Поправки в региональный закон подписал губернатор Игорь Кошин. Узнав об этом, граждане обратились с жалобами в «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

Теперь народные избранники и госслужащие будут получать единовременные выплаты в размере двухмесячного денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. ИА FlashNord сообщает, что изменения в законе обсудили активисты ОНФ.

Было решено потребовать собрание депутатов Ненецкого автономного округа отменить принятые ранее поправки. Как отметил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта, такое повышение зарплат является следствием любви к роскоши, с которой пытается бороться организация.