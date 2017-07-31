2 августа медицинское управление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проведет заседание с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия и предоставления консультаций по обжалованию решения о дисквалификации нападающего Даниса Зарипова в Спортивном арбитражном суде (CAS)

Как сообщает пресс-служба лиги, на заседание будут приглашены игрок и представители магнитогорского «Металлурга».

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) заявила о положительных допинг-пробах российского хоккеиста за сезон-2016/17 и дисквалифицировала Зарипова на два года.

Как сообщается, в допинг-пробах хоккеиста за сезон-2016/17, были обнаружены препараты класса S6.b — стимуляторы и S5 — диуретики и маскирующие агенты. Зарипов тогда был игроком магнитогорского «Металлурга».

Магнитогорский «Металлург», за который Данис Зарипов выступал в прошлом сезоне, и казанский «Ак Барс», в который хоккеист вернулся в начале июля, заявили о намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией на решение IIHF.

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