Бывшего солдата британской морской пехоты осудили на 18 лет тюремного заключения за хранение и поставки оружия сепаратистски настроенным республиканцам Северной Ирландии, а также за подготовку терактов.

По данным телеканала Sky News, 31-летний Киран Максвелл признан террористом, который тайно складировал мины, боеприпасы и бомбы, некоторые из них были впоследствии использованы.

В запасах Максвелла также были обнаружены полицейская униформа, пропуск сотрудника полиции и защищающий от ранений жилет. В ходе расследования пехотинец признал свою вину, сказав, что участвовал в подготовке терактов в период с 2011 по 2016 год.