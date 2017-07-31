Поклонный крест установили у озера Надежды на Холмском перевале на Сахалине. Это произошло в канун Дня Крещения Руси. Работа по установке гигантского креста заняла около трех месяцев.

Как рассказали ИА SakhalinMedia в пресс-службе Южно-Сахалинской и Курильской епархии, крест был изготовлен в местном техникуме отраслевых технологий и сервиса из российской нержавеющей стали.

Он имеет сложную конструкцию, поскольку его создателям необходимо было, чтобы он выдержал все погодные условия.

Общая длина креста — 7,5 м, размах верхней перекладины — около 4 м.

После того как работы по установке были завершены, крест был освящен благочинным Холмского округа.