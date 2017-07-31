Президент США Дональд Трамп заявил, что страна в состоянии решить проблему Северной Кореи.

«Мы разберемся с Северной Кореей. Мы сможем разобраться с Северной Кореей. Это будет решено. Мы со всем справляемся», — приводит слова американского лидера ТАСС.

В пятницу, 28 июля, КНДР совершила запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-14». По данным ЦТАК, ракета пролетела 998 км и поднялась на высоту около 3725 км.

Как сообщало министерство обороны Японии, она упала в исключительной экономической зоне страны в 150 км от острова Окусири.