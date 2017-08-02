Сейчас критически важно не допустить ухудшения качества человеческого капитала русского Севера, Арктики в целом. Необходимо не только повысить качество высшего образования, но и создать условия для развития наукоемкого бизнеса, дать новый старт туристической отрасли. Современный арктический туризм — это не только природа, но и в большей степени культурные ценности.

Сегодня все директивные документы, связанные с развитием Севера, акцентируют внимание на промышленном освоении региона, добыче полезных ископаемых и их транспортировке. Однако вопрос гораздо шире. Промышленность, безусловно, важный фактор развития, однако пришло время расширить сферы деятельности в регионе. Только так возможно сохранить в нем человеческий капитал, не допустить оттока специалистов, привлечь молодежь.

По результатам опросов ФОМ в 2015–2016 годах о жизни в арктических регионах социологи выявили взаимосвязь между желанием людей остаться в регионе и возможностью получить там хорошее образование. Очевидно, что для этого необходимо диверсифицировать высшее образование на Севере. Работа здесь вновь должна стать престижной, должна открывать для людей перспективы.

Второй важный момент связан с интеллектуальным развитием наукоемких предприятий. Север — это регион, где они как раз могли бы развиваться. Уровень университетов и крупных компаний предполагает создание вокруг них малых и средних предприятий, которые работают в этой сфере. Для того чтобы эта деятельность была эффективной, нужны более гибкие механизмы кредитования. Сейчас в приоритетах коммерческих банков нет никакой разницы — наукоемкое производство у предпринимателя или же магазин. А значит, и у предприятий нет стимула брать такие кредиты.

Необходим дифференцированный порядок кредитования — более низкие ставки, более длинные сроки окупаемости. Этот вопрос могут решить федеральные и региональные власти.

Север предполагает развитие науки и наукоемких направлений бизнеса — начиная от постоянно совершенствуемых присадок для разного рода топлива и заканчивая строительством платформ. По-другому здесь не проживешь. Время просто эксплуатации Севера проходит. Север — это образ жизни, связанный со средой обитания, что предполагает бережное и умное отношение к ней. А умное отношение — это и есть основание для наукоемкого производства.

Для эффективного развития предпринимательства на Севере необходимо создание особых условий. Мы должны снять избыточную нагрузку с бизнеса. Раньше «северные» социальные льготы предоставляло работнику государство, сейчас это лежит на бизнесе. Тарифная политика тоже должна учитывать северные условия. Иногда бизнесу не так важны деньги, как выравнивание условий — условия ведения дел на Севере не должны быть существенно хуже, чем в центре.

Еще одна неосвоенная сфера — туризм. К сожалению, несмотря на большие успехи в развитии туризма, достигнутые в Архангельской области, такие как создание национального парка «Русская Арктика», формирование замечательного комплекса гостиных дворов, многие по-прежнему думают о промышленном освоении региона, воспринимая туризм как «добавочку» к промышленному бюджету. А между тем туризм может быть серьезным направлением, которое поможет сохранить и экологию, и региональную идентичность.

Более 55% населения Архангельской области считает, что сегодня турпоток в регионе недостаточен (41% жителей говорит, что область посещают мало, а 14% заявляют, что практически не посещают). При этом 23% населения России — преимущественно мужчины и молодежь — готовы поехать в качестве туристов на Север. Однако пока арктические регионы не могут принять всех желающих. И с этой проблемой тоже нужно работать. Север — интереснейший регион со своей многогранной культурой. Развитие туризма не только даст людям работу, но и вновь заставит говорить о регионе как о важнейшей части русской культуры.

Автор — социолог, профессор Российского государственного социального университета, эксперт Экспертного института социальных исследований

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции