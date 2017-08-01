Минтруд предложил ввести денежные санкции для продавцов, которые отказали в услугах или приобретении товаров инвалидам, лицам пожилого возраста и детям. Также ведомство считает нужным ввести дополнительные наказания за обман данных категорий граждан. Максимальные штрафы за подобные действия для юридических лиц могут составить 100–500 тыс. рублей. Минтруд уже подготовил соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей» и КоАП.

Минтруд подготовил проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации...». Ведомство предложило установить особые меры защиты прав потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого возраста и детей. Корректировки должны быть внесены в закон «О защите прав потребителей» и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В поправках предусмотрено «введение ответственности за отказ в заключении договора или иное воспрепятствование в доступе к товарам, работам, услугам по причинам, связанным с состоянием здоровья, возрастом, ограничением жизнедеятельности потребителя». Об этом «Известиям» сообщили в Минтруде.

В ведомстве подчеркнули, что «иное воспрепятствование» подразумевает под собой «отказ в обслуживании инвалидов, лиц пожилого возраста и детей». В пресс-службе также сказали, что за это нарушение предлагаются наказания по двум статьям КоАПа. В ст. 14.7 «Обман потребителей» предлагается добавить отдельные наказания за «действия, совершенные заведомо в отношении потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого возраста и детей». Предлагаемый размер штрафа составляет 100–500 тыс. рублей для юрлиц и 20 тыс. рублей для должностных лиц.

За игнорирование особых потребностей потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого возраста или детей при реализации товара, работы или услуги Минтруд предлагает наказывать продавцов по ст. 14.8 КоАП «Нарушение иных прав потребителей». По этой статье наказание предлагается скромнее: до 20 тыс. рублей — для юрлиц и до 5 тыс. рублей — для должностных лиц.

В Минтруде подчеркнули, что законопроект сейчас прорабатывается с Минюстом, а размер штрафа в настоящее время не определен. Законопроект также проходит согласование с Минэкономразвития, Роспотребнадзором, Минфином, уточнили в пресс-службе Минтруда.

Минтруд исполняет поручение президента — ведомству до сентября следует установить особые меры защиты прав социально уязвимых категорий потребителей, а также административную ответственность за их нарушение.

В Минюсте «Известиям» сказали, что к законопроекту Минтруда были высказаны замечания. Например, Минтруд не привел данных о том, что действующие нормы КоАПа неэффективны и есть необходимость в их корректировке. В частности, разработчик не учел, что ст. 14.5 КоАПа «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг...» устанавливает административную ответственность за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг организацией.

Проект Минтруда будет доработан с учетом замечаний Минюста, сказали в ведомстве.

В Минэкономразвития отметили, что ведомство указало Минтруду на необходимость доработки проекта, а также проведения оценки регулирующего воздействия, «так как предложения могут значительно изменить баланс частных и публичных интересов».

В Роспотребнадзоре сказали, что необходимо установить запрет на отказ потребителю в заключении договоров купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг по причинам, связанным с его состоянием здоровья, преклонным возрастом или малолетством, материальным положением.

В Минфине не ответили на запрос «Известий».

Юрист адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Артем Борисов считает, что появление новой категории граждан в законе «О защите прав потребителей», наказаний за отказ им и их обман позволит проще разрешать конфликтные ситуации.

— Ответственность за нарушение прав потребителей и сейчас установлена законодательством. Дублирование норм в части выделения в отдельную группу инвалидов, пожилых людей и детей ставит в более уязвимое положение других потребителей, так как очевидно, что должны соблюдаться права всех граждан одинаково, независимо от того, относятся ли они к категории социально уязвимых, — подчеркнул управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

Ранее Роспотребнадзор настаивал на введении наказаний за отказ в обслуживании социально уязвимых граждан, об этом писали «Известия». Служба выступила с инициативой после громкой истории с ребенком-аутистом из Нижнего Новгорода — сестрой модели Натальи Водяновой. Ребенку отказали в обслуживании в кафе. В итоге суд взыскал с ответчика 5 тыс. рублей морального вреда.