Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретила российским легкоатлетам петь гимн страны на территории официальных объектов чемпионата мира в Лондоне.

Об этом говорится в регламенте участия нейтральных спортсменов в турнире, пишет ТАСС. Согласно документу, нейтральные спортсмены не могут воспроизводить гимн страны при помощи каких-либо звуковых устройств или петь его живьем, находясь вблизи с аренами, зоной регистрации и отелями чемпионата.

Чемпионат мира по легкой атлетике стартует 4 августа, в котором примут участие 19 российских легкоатлетов. Они будут выступать под нейтральным флагом в связи с отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики.