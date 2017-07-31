Спустя неделю поисков в тайге в Хабаровском крае был найден мужчина, который заблудился во время сбора голубики. Его нашли в лесу в районе поселка Соколовка, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

О пропаже товарища 25 июля сообщил житель поселка Сита. Первые сутки в поисковой операции были задействованы полиция, местные жители и волонтеры. На вторые сутки подключились кинологи. Кроме того, в поисках использовался беспилотник и вертолет Ми-8 МЧС.

В общей сложности была обследована территория площадью около 35 кв. км. Поиски осложнялись тем, что в этом районе болотистая местность.

В итоге пропавшему удалось самостоятельно выйти на дорогу. О его состоянии пока информации не было, передает ИА AmurMedia.