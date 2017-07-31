На территории Сибирского ботанического сада Томска 31 июля обнаружили отрезанную женскую голову. По данным Следственного управления СКР Томской области, отчлененная часть тела принадлежит пропавшей 29 июля студентке.

Студентка пропала в Томске в ночь на 30 июля. Последний раз ее видели в районе Лагерного сада около 3 часов ночи. 30 июля погибшая не пришла на встречу со школьными подругами, которую очень ждала.

Также на берегу в районе Степановки был найден рюкзак девушки. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств трагедии, сообщает magatumen.ru. Возбуждено уголовное дело, поиск тела погибшей продолжается.