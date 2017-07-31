Голову пропавшей в Томске девушки обнаружили на берегу озера
На территории Сибирского ботанического сада Томска 31 июля обнаружили отрезанную женскую голову. По данным Следственного управления СКР Томской области, отчлененная часть тела принадлежит пропавшей 29 июля студентке.
Студентка пропала в Томске в ночь на 30 июля. Последний раз ее видели в районе Лагерного сада около 3 часов ночи. 30 июля погибшая не пришла на встречу со школьными подругами, которую очень ждала.
Также на берегу в районе Степановки был найден рюкзак девушки. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств трагедии, сообщает magatumen.ru. Возбуждено уголовное дело, поиск тела погибшей продолжается.