Президент США Дональд Трамп рассказал об успехах Соединенных Штатов и заявил об отсутствии неразберихи в Белом доме.

«Самые высокие значения на бирже, лучшие экономические показатели за годы, самый низкий уровень безработицы за 17 лет, зарплаты растут, граница в безопасности: в Белом доме нет хаоса!» — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Highest Stock Market EVER, best economic numbers in years, unemployment lowest in 17 years, wages raising, border secure, S.C.: No WH chaos! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 июля 2017 г.

Ранее глава аппарата Райнс Прибус и пресс-секретарь Шон Спайсер покинули свои посты в Белом доме, напоминает RT.

Напомним, вице-президент США Майкл Пенс заявил ранее, что Дональд Трамп надеется на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой. При этом он заявил, что президент США обещал «очень скоро подписать» принятый конгрессом законопроект об ужесточении санкций в отношении России.