Фестиваль стритбола «Короли улиц», как ожидается, состоится в Пскове 20 августа. Инициатором является общественная спортивная организация Athletic 3X3, которую создали специально для развития и популяризации уличного баскетбола на городских площадках.

Объясняя актуальность этого события, в организации отметили, что баскетбол 3X3 уже включен в программу Олимпийских игр. Кроме того, чемпионаты мира по баскетболу именно в таком формате проводятся с 2012 года. На Олимпиаде в 2020 году должны выступить по восемь мужских и женских сборных.

Как сообщает, в свою очередь, Псковская лента новостей, на фестивале будут принимать участие мужские и женские команды отдельно. Матчи будут проходить в категориях 14+ и 18+.