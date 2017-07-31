Президент Польши Анджей Дуда воспользуется правом вето, чтобы остановить вступление в силу двух из трех законов о судебной реформе. Сообщение об этом появилось в Twitter главы польского государства.

«На основании статьи 122 раздела 5 конституции президент Анджей Дуда передал законы о Национальном судебном совете и Верховном суде на повторное рассмотрение сейма», — говорится в сообщении.

Na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji, PAD przekazał ustawy o KRS i SN do ponownego rozpatrzenia przez Sejm — KancelariaPrezydenta (@prezydentpl) July 31, 2017

В частности, вето будет наложено на закон о Национальном судебном совете и закон о Верховном суде. В то же время Дуда подписал закон о всеобщих судах.

Реформа подверглась критике из-за риска возникновения зависимости судебной системы от правящей партии. С 21 июля в стране проходят массовые протесты.

Кроме того, реформу не одобрила европейская бюрократия. 29 июля Еврокомиссия запустила против Польши санкционную процедуру, требуя привести изменения законодательства в соответствие с европейскими нормами.