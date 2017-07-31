В американском штате Флорида четырехлетний мальчик скончался в результате случайного выстрела в себя. Инцидент произошел в воскресенье в 17:45 по местному времени (00:45 мск).

По данным полиции, ребенок нашел дома оружие и нечаянно нажал на курок. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тяжело раненного мальчика и отправили его в больницу, где он вскоре скончался. Остальные детали происшествия пока неизвестны, пишет Associated Press.

Прокуратура штата проводит проверку и занимается рассмотрением дела.