Массовое отравление произошло в столице Тувы Кызыле. За медицинской помощью обратились 32 человека. Госпитализировано девять взрослых и один ребенок. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести, сообщает республиканский минздрав.

В ведомстве не уточнили, что стало источником отравления. Сейчас этим занимается региональное управление Роспотребнадзора. Там, в свою очередь, не смогли предоставить оперативный комментарий.

Между тем, как сообщает ИА FlashSiberia, по предварительным данным, все пострадавшие участвовали в семейном мероприятии в кафе «Планета вкуса». А причиной отравления, предположительно, являлся салат «Цезарь» с курицей.