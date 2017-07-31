Ученые из Великобритании выяснили, что сон менее 7–9 ч приводит к полноте. Об этом сообщает официальный сайт Лидского университета.

Специалисты установили, что для недопущения появления излишнего веса человеку необходимо спать около 7–9 ч в сутки. Вывод был сделан после изучения образа жизни 1615 взрослых человек: учитывались продолжительность сна, вес, диета, кровяное давление, уровень сахара и холестерина в крови, а также изучалась функция щитовидной железы. Ученые выяснили, что люди, которые спят менее 6 ч в сутки, чаще страдают от метаболизма и на 3 см шире в талии, чем спящие по 9 ч. Было установлено, что одной из причин ожирения у недосыпающих людей стал пониженный уровень холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). Это так называемый хороший холестерин, который помогает удалить из кровообращения «плохой» жир. Кроме того, высокий уровень такого холестерина защищает человека от сердечных заболеваний, пишет «Утро.Ру».

Руководила исследованием доктор Лора Харди, специализирующаяся на молекулярной эпидемиологии. Все испытуемые вели дневники о своем питании и продолжительности сна. По словам Харди, результаты исследования подчеркнули важность полноценного ночного отдыха. Доктор отметила, что оптимальное количество часов сна для каждого человека индивидуально, однако этот показатель не может быт менее 7–9 часов.