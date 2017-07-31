В селе Первомайском Воткинского района Удмуртии 7-летний мальчик 29 июля вечером ушел купаться и пропал. Поиски начались в тот же день и продолжаются до сих пор.

Арсений Пьянков бесследно исчез вечером 29 июля, когда ушел купаться на реку Сиву. На месте исчезновения ребенка ведутся поисковые работы сотрудниками правоохранительных органов, спасателей и добровольцев, которые прочесывают реку, сообщает ИА «Сусанин».

Местонахождение ребенка всё еще не удалось установить. Сотрудники ведомств призывают всех сообщать любую информацию, которая может помочь поискам. Многие из местных жителей предполагают, что ребенок утонул в реке.