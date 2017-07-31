В Совете Федерации намерены определить долю несогласованных программ из тех, что сегодня США реализуют в России. Об этом в понедельник заявил ТАСС сенатор Андрей Климов, возглавляющий комиссию по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

По его словам, вмешательство реализуется через различные программы содействия и некоммерческие организации.

«Если рассуждать на экспертном уровне, то, по моему мнению, большинство программ, которые реализуются по линии Госдепартамента США, являются вмешательством в наши дела. Но для того чтобы это было доказательным, нужна серьезная аналитическая работа, и мы ее ведем», — сказал сенатор.

Ранее экс-посол США в России Майк Макфол заявил, что решение Москвы сократить американскую дипмиссию в стране несправедливо, поскольку Вашингтон не вмешивался в российскую президентскую кампанию. В ответ на это глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев пообещал заняться статистикой и установить долю несогласованных программ содействия США в России.

На минувшей неделе Россия обязала США к 1 сентября сократить миссию до 455 человек, а также остановила использование американскими дипломатами дачи в Серебряном Бору и складов на Дорожной улице.