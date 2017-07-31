Президент РФ Владимир Путин 31 июля встретился с главой Калмыкии Алексеем Орловым. Российский лидер передал руководителю региона жалобы граждан, прозвучавшие в ходе «прямой линии» с президентом 15 июня. Он обратил внимание Алексея Орлова на вопрос нехватки лекарств, проблемы с водоснабжением и поборами в школах. Последний вопрос Владимир Путин попросил не перепоручать, а решить самостоятельно, обратив внимание главы Калмыкии на необходимость лично включаться в работу.

Приступая к беседе, президент попросил Алексея Орлова рассказать о положении дел в республике. Глава Калмыкии заметил, что как раз с этого и думал начать. Как выяснилось, дела в регионе идут непросто.

— Но с теми вызовами, которые сегодня существуют, достаточно уверенно справляемся, — тут же заверил Орлов.

Глава республики отчитался и привел данные статистики. Валовый внутрирегиональный продукт Калмыкии вырос в четыре раза. Выполняются поручения, данные президентом в рамках майских указов и «прямой линии», в том числе по повышению зарплат. Наконец, достроена современная гимназия в Элисте, которую должны были сдать еще в 2009 году.

Руководитель региона передал президенту благодарность от фермеров, крестьян и животноводов за продление контрмер против стран, которые ввели антироссийские санкции. Эта ситуация, по словам главы Калмыкии, положительно сказалась на агросекторе региона.

Владимир Путин заметил, что изменения к лучшему есть, и не только в Калмыкии, однако граждане продолжают жаловаться на многочисленные проблемы.

— Вы упомянули про «прямую линию». На «прямую линию» обращаются люди, которые пока изменений не чувствуют, и таких у нас, к сожалению, еще очень много. Это касается и Калмыкии тоже,—- обратился глава государства к Алексею Орлову. — Вопросы в принципе традиционные, но есть и специфические. Например, проблемы с водой. Я думаю, что вы должны об этом знать. Причем даже не в маленьких населенных пунктах, а даже в Элисте есть проблемы с водоснабжением.

Глава республики пообещал проблему решить, однако президент тут же подчеркнул, что она не единственная.

— Не только эти вопросы. Вы сейчас сказали про здравоохранение. Там действительно у вас есть позитив, но есть и проблемы, в том числе с приобретением лекарств, и даже для льготных категорий граждан. На это тоже обратите внимание, — указал российский лидер.

Но, как выяснилось, и этим перечень проблем региона не ограничивался: президент призвал Алексея Орлова не только строить новые школы, но и не забывать о действующих.

— Родителей просят купить парту для ребенка, собирают деньги на питание. Послушайте, когда заставляют покупать учебники — это уже нарушение закона, но купить парту — это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал, — прокомментировал Владимир Путин одну из жалоб, направленных на «прямую линию».

Алексей Орлов пообещал заняться и этим.

— Я немедленно, Владимир Владимирович, включусь, — сообщил он, однако президент поручил не просто включиться, а всё проверить лично.

— Я вас прошу это самым внимательным образом изучить, посмотреть и только не перепоручать. Видите, я этим лично сам занимаюсь и вас прошу заняться этим, — пояснил он.

На этот раз глава Калмыкии понял всё четко.

— Лично, Владимир Владимирович, я обещаю вам. И немедленно, выйдя из вашего кабинета, займусь этими вопросами, — пообещал он.