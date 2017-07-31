Прокуратура Москвы сообщила о том, что генеральный директор одной из московских фирм Геннадий Гаврилец был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за убийство своего предшественника 20 лет назад.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Москвы суд приговорил Гаврильца к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в заявлении ведомства.

По версии следствия, Гаврилец намеревался завладеть прибылью компании и имел разногласия с ее президентом. За убийство своего оппонента мужчина заплатил четырем сообщникам $20 тыс.

Полиция задержала Гаврильца в июне 2016 года в аэропорту Шереметьево.