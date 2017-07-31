Пассажиры поездов «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Великий Новгород жалуются на то, что по-прежнему вынуждены ехать стоя. Билеты с 12 января 2017 года подорожали, но теперь продаются без указания мест.

От эксплуатации поездов «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург – Великий Новгород, ссылаясь на экономическую неэффективность, Дирекция скоростного сообщения отказалась в начале года. Тогда же, чтобы не допустить отмены электропоездов, их передали Северо-западной пригородной пассажирской компании. В результате, как сообщает «Новгород.ру», поезда получили статус пригородных, тарифы перешли в ведомство правительства Новгородской области, а в билетах перестали указывать места.

Стоимость билета с указанием места 605 рублей, но далеко не во всех вагонах и на большинство пассажиров их не хватает. Стоимость обычного билета — 579 рублей, но при этом ехать зачастую приходится стоя. При этом врио губернатора Андрей Никитин пообещал еще 1 марта, что ситуация с «Ласточками» наладится, но вагоны остались переполненными.