Крупная авария оставила 20 тыс. жителей Котовска без воды
В городе Котовск Тамбовской области произошла крупная коммунальная авария. Причиной частичного отключения холодного водоснабжения стало повреждение напорной трубы канализационной насосной станции.
В итоге в зону отключения попали 350 жилых домов, в которых проживают 20 тыс. человек. Воды нет в больнице и семи детских садах.
Как сообщает ИА «Тамбовский курьер», коммунальные службы сегодня вечером обещают восстановить водоснабжение.
Сейчас же машины пожарно-спасательного гарнизона занимаются доставкой воды в пострадавшие районы.