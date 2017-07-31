В городе Котовск Тамбовской области произошла крупная коммунальная авария. Причиной частичного отключения холодного водоснабжения стало повреждение напорной трубы канализационной насосной станции.

В итоге в зону отключения попали 350 жилых домов, в которых проживают 20 тыс. человек. Воды нет в больнице и семи детских садах.

Как сообщает ИА «Тамбовский курьер», коммунальные службы сегодня вечером обещают восстановить водоснабжение.

Сейчас же машины пожарно-спасательного гарнизона занимаются доставкой воды в пострадавшие районы.