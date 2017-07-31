Заведующая педиатрическим отделением центральной районной больницы Резеда Юнусова приговорена к 1,5 года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности, сообщил юрист и представитель правозащитной организации «Зона права» Булат Мухамеджанов.

По данным следствия, в июле 2016 года Юнусова пренебрегла проведением обязательных процедур и неверно оценила тяжесть состояния двухлетнего ребенка, поступившего в больницу с жалобами на высокую температуру и кашель. Она приняла решение не передавать пациентку под наблюдение дежурному врачу, в результате чего ребенок до следующего утра находился без присмотра специалистов.

Впоследствии во время проведения осмотра Юнусова не указала обязательную информацию в медицинской карте пациентки, в результате чего дежурный врач при ухудшении состояния больной не имела реальной возможности организовать правильную интенсивную терапию ребенку. Девочка скончалась утром 2 августа.