В тайге Тюхтетского района Красноярского края найдена живой 14-летняя Яна Тамочева. Она провела без воды и еды семь суток.

О том, что Яна потерялась во время сбора ягод, в полицию сообщила ее мать. Как писали «Известия», Яна, ее две совершеннолетние сестры c мамой отправились в лес. Вечером женщина со старшими детьми вернулась домой, понадеявшись, что младшая дочь ранее сама пришла в село. Однако этого не произошло.

Полиция, спасатели, кинологи и волонтеры участвовали в спасательной операции. Кроме того, Росгвардия привлекла к поискам Яны беспилотники с тепловизорами, чтобы продолжать поиски ночью.

В итоге девочку нашли в воскресенье в 16 км от населенного пункта Чиндат. Пока не сообщается о состоянии ее здоровья. Об этом станет известно позже, когда пострадавшую доставят в больницу краевого центра.

Сейчас из Красноярска за ребенком вылетел вертолет с фельдшером на борту, сообщает «Наш Красноярский край».