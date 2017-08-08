Япония не будет повторно приносить извинения за преступления военных в годы японской оккупации Корейского полуострова . Об этом «Известиям» сообщили сразу два высокопоставленных дипломатических источника в Токио. Ранее в Сеуле был дан старт официальному пересмотру соглашения 2015 года с Японией, согласно которому обе стороны признают «окончательный и необратимый» характер договоренности по проблеме бывших корейских узниц японских военных борделей . Теперь лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин хочет вынудить Токио принести дополнительные извинения на правительственном уровне . Но даже несмотря на японский отказ, очередное разыгрывание антияпонской карты точно принесет президенту Муну много политических очков, уверены эксперты.

Соглашение затрагивает крайне болезненную для всей Северо-Восточной Азии тему сексуального рабства, к которому японские военные во время японской оккупации Корейского полуострова в 1910–1945 годах принудили, по данным ООН, порядка 200 тысяч женщин, преимущественно кореянок (хотя в их числе были китаянки и филиппинки) . И хотя в настоящее время из давних невольниц японских военных борделей живы всего 37 кореянок, вопрос для южнокорейского общества принципиален и сейчас, много десятилетий спустя.

Формально пересмотр соглашения с японцами делается для учета мнения самих жертв: 12 бывших узниц отказались принять предложенную японцами компенсацию, подав в суд на стоявшее тогда у власти правительство Пак Кын Хе за то, что соглашение с Японией было принято без консультаций с ними . Однако все последние месяцы президент Мун Чжэ Ин без устали твердит о том, что «Япония обязана взять на себя юридическую ответственность за свои действия» и выступить с «официальными извинениями» (то есть не от имени отдельных политиков, а от лица всей страны). Однако, как отметили дипломатические источники «Известий» в Токио, извинений корейской стороне ждать не стоит.

— Япония уже неоднократно извинялась. Сначала южнокорейская общественность потребовала, чтобы извинилась вся императорская семья, потом чуть ли не каждый японец в отдельности. Но сколько бы извинения ни звучали, каждый раз южнокорейцы будут говорить, что японцы извинились недостаточно искренне , — сказал «Известиям» один из собеседников.

Как сообщил МИД Республики Корея, 31 июля в стране создана официальная рабочая группа из 9 человек, которая займется пересмотром соглашения с Японией, подписанного предыдущей администрацией Пак Кын Хе (ныне предшественница президента Муна сидит в тюрьме по обвинениям в коррупции). Свои выводы группа должна представить к концу года, после чего администрация Мун Чжэ Ина и примет окончательное решение: оставить ли в силе соглашение с Японией или же разорвать его в одностороннем порядке.

— Представления о японском колониальном периоде как об абсолютном беспримесном зле отчасти похожи на представления еврейской общественности о холокосте — это одна из важнейших основ самоидентификации . Корейцы считают, что японцы даже близко за тот период не расплатились и что они должны и дальше платить и каяться. Любому политику очень легко набирать очки, используя антияпонский национализм, обвиняя японцев в недостаточной искренности и требуя от них символических и несимволических уступок , — сказал «Известиям» эксперт сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков.

При этом, по мнению эксперта, политических рисков у такого курса нет: ровные политические отношения Сеула с Токио никогда не были приоритетом, экономические же отношения будут продолжаться несмотря ни на что.

Впервые свою ответственность за действия военных в годы оккупации японское руководство признало в 1993 году, тогда же озаботившись и вопросами компенсации. В 2015 году в этой двусторонней проблеме, казалось, была поставлена точка: Токио признал, что действия японских военных «были серьезным оскорблением чести и достоинства большого числа женщин» и заявил о выделении 1 млрд иен ($9 млн) в фонд жертвам, а премьер Синдзо Абэ при этом принес свои личные извинения.

Южная Корея в ответ обязалась «решить вопрос» с памятником в виде девочки-подростка с птицей на плече, ставшей собирательным образом всех кореянок, пострадавших от японских военных. В 2011 году некая частная организация установила его прямо перед зданием японского посольства в Сеуле, против чего Токио сильно возражал.

После подписания соглашения, которое теперь могут пересмотреть, южнокорейцы не только не спешили демонтировать памятник в Сеуле, но и установили аналогичный монумент перед консульством Японии в Пусане. Это даже стало причиной отзыва посла Японии из Сеула и генконсула из Пусана на три месяца. Вернуть дипломатов в Южную Корею пришлось ради координации позиций двух стран по Северной Корее, участившей в последние полгода запуски ракет в сторону Японии.