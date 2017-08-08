Женщины ссорят Сеул с Токио
Япония не будет повторно приносить извинения за преступления военных в годы японской оккупации Корейского полуострова. Об этом «Известиям» сообщили сразу два высокопоставленных дипломатических источника в Токио. Ранее в Сеуле был дан старт официальному пересмотру соглашения 2015 года с Японией, согласно которому обе стороны признают «окончательный и необратимый» характер договоренности по проблеме бывших корейских узниц японских военных борделей. Теперь лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин хочет вынудить Токио принести дополнительные извинения на правительственном уровне. Но даже несмотря на японский отказ, очередное разыгрывание антияпонской карты точно принесет президенту Муну много политических очков, уверены эксперты.
Соглашение затрагивает крайне болезненную для всей Северо-Восточной Азии тему сексуального рабства, к которому японские военные во время японской оккупации Корейского полуострова в 1910–1945 годах принудили, по данным ООН, порядка 200 тысяч женщин, преимущественно кореянок (хотя в их числе были китаянки и филиппинки). И хотя в настоящее время из давних невольниц японских военных борделей живы всего 37 кореянок, вопрос для южнокорейского общества принципиален и сейчас, много десятилетий спустя.
Формально пересмотр соглашения с японцами делается для учета мнения самих жертв: 12 бывших узниц отказались принять предложенную японцами компенсацию, подав в суд на стоявшее тогда у власти правительство Пак Кын Хе за то, что соглашение с Японией было принято без консультаций с ними. Однако все последние месяцы президент Мун Чжэ Ин без устали твердит о том, что «Япония обязана взять на себя юридическую ответственность за свои действия» и выступить с «официальными извинениями» (то есть не от имени отдельных политиков, а от лица всей страны). Однако, как отметили дипломатические источники «Известий» в Токио, извинений корейской стороне ждать не стоит.
— Япония уже неоднократно извинялась. Сначала южнокорейская общественность потребовала, чтобы извинилась вся императорская семья, потом чуть ли не каждый японец в отдельности. Но сколько бы извинения ни звучали, каждый раз южнокорейцы будут говорить, что японцы извинились недостаточно искренне, — сказал «Известиям» один из собеседников.
Как сообщил МИД Республики Корея, 31 июля в стране создана официальная рабочая группа из 9 человек, которая займется пересмотром соглашения с Японией, подписанного предыдущей администрацией Пак Кын Хе (ныне предшественница президента Муна сидит в тюрьме по обвинениям в коррупции). Свои выводы группа должна представить к концу года, после чего администрация Мун Чжэ Ина и примет окончательное решение: оставить ли в силе соглашение с Японией или же разорвать его в одностороннем порядке.
— Представления о японском колониальном периоде как об абсолютном беспримесном зле отчасти похожи на представления еврейской общественности о холокосте — это одна из важнейших основ самоидентификации. Корейцы считают, что японцы даже близко за тот период не расплатились и что они должны и дальше платить и каяться. Любому политику очень легко набирать очки, используя антияпонский национализм, обвиняя японцев в недостаточной искренности и требуя от них символических и несимволических уступок, — сказал «Известиям» эксперт сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков.
При этом, по мнению эксперта, политических рисков у такого курса нет: ровные политические отношения Сеула с Токио никогда не были приоритетом, экономические же отношения будут продолжаться несмотря ни на что.
Впервые свою ответственность за действия военных в годы оккупации японское руководство признало в 1993 году, тогда же озаботившись и вопросами компенсации. В 2015 году в этой двусторонней проблеме, казалось, была поставлена точка: Токио признал, что действия японских военных «были серьезным оскорблением чести и достоинства большого числа женщин» и заявил о выделении 1 млрд иен ($9 млн) в фонд жертвам, а премьер Синдзо Абэ при этом принес свои личные извинения.
Южная Корея в ответ обязалась «решить вопрос» с памятником в виде девочки-подростка с птицей на плече, ставшей собирательным образом всех кореянок, пострадавших от японских военных. В 2011 году некая частная организация установила его прямо перед зданием японского посольства в Сеуле, против чего Токио сильно возражал.
После подписания соглашения, которое теперь могут пересмотреть, южнокорейцы не только не спешили демонтировать памятник в Сеуле, но и установили аналогичный монумент перед консульством Японии в Пусане. Это даже стало причиной отзыва посла Японии из Сеула и генконсула из Пусана на три месяца. Вернуть дипломатов в Южную Корею пришлось ради координации позиций двух стран по Северной Корее, участившей в последние полгода запуски ракет в сторону Японии.