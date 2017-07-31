Чеченские девушки просят Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД разобраться с воронежскими полицейскими, которые потребовали предъявить документы. Уроженки Чечни хотят, чтобы органы разобрались со стражами порядка и привлекли их к ответственности. Об этом сообщил «РИА Новости» адвокат девушек Андрей Мишонов.

Ранее СУ СК по Воронежской области сообщило о проверке в отношении действий полицейских. До этого с призывом разобраться в ситуации к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился президентский Совет по правам человека (СПЧ). По словам Мишонова, девушки хотят услышать объяснения от сотрудников полиции и извинения от неизвестной женщины, которая их оскорбила.

По данным полиции, 27 июля в Воронеже стражи порядка, не предъявив собственных документов, потребовали удостоверения личности у двух девушек из Чечни, которые гуляли с маленьким ребенком и не захватили с собой паспорта. На просьбу объяснить причину проверки полицейские попросили девушек сесть в служебный автомобиль и проехать в отделение.