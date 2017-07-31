Оперная певица Анна Нетребко прокомментировала на своей странице в Facebook появившуюся в СМИ публикацию рейтинга журнала Forbes, который назвал оперную диву самым высокооплачиваемым российским музыкантом.

«Ваша информация абсолютно не верна! Прекратите врать», — обрушилась с критикой на журнал Нетребко.

«Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны! Взяты с потолка! Моему возмущению нет предела», — добавила певица.

Ранее сообщалось, что российская оперная певица возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes, заработав $7,5 млн.