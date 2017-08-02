По данным Росстата, в январе–мае 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016-го миграционный прирост в обмене населением с Белоруссией увеличился в 3,3 раза. Также в нашей стране оказалось больше приезжих из Туркмении (на 27,8%) и Таджикистана (на 16,5%). По словам экспертов, чаще всего белорусы работают в сфере частного строительства и на ярмарках выходного дня, а миграционный прирост объясняется пусть и небольшим, но увеличением доходов россиян и спросом на рабочие руки. При этом в целом Росстат зафиксировал уменьшение миграционного прироста из большинства стран СНГ.

За пять месяцев 2017 года в Россию прибыли 7863 жителя Беларуси, а выбыли — 3909. Миграционный прирост составил 3954 человека, что в 3,3 раза больше, чем было за аналогичный период 2016 года (1201 человек).

По данным сервиса Aviasales, число бронирований авиабилетов из Беларуси в Россию за год увеличилось на 42%. Еще две страны СНГ, миграционный прирост из которых увеличился, — Туркмения (на 27,8%) и Таджикистан (на 16,5%). Миграционный прирост из Туркмении вырос с 536 человек в январе–мае 2016-го до 685 в январе–мае 2017-го, из Таджикистана — с 9491 до 11 060. А объем продаж авиабилетов из Таджикистана в Россию за год вырос на 55%.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов рассказал «Известиям», что белорусы, как правило, работают в России на стройках. Реже — на крупных объектах (многоэтажках), чаще — в частном строительстве в составе бригад до десяти человек. Также, по словам Вадима Коженова, белорусы приезжают на ярмарки выходного дня и уезжают обратно, продав товар. На выходных приезжие могут размещаться в Москве, а в будни уезжать торговать в Подмосковье. Также белорусы (в незначительном количестве) работают на строительстве метро. Вадим Коженов отметил, что летом приезжим могут быть нужны мелкие подработки, после которых они вернутся домой. К концу года миграционный прирост может сильно измениться.

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС доктор экономических наук Александр Щербаков рассказал «Известиям», что рост миграционного прироста из Белоруссии объясняется тем, что закончилось снижение доходов населения, которое Россия испытывала с 2015 года.

— Но в конце 2016-го падение замедлилось, а в начале этого года прекратилось. Есть предположение, что реальный, пусть и небольшой, рост доходов уже обозначился, — сказал Александр Щербаков.

По его словам, это привело к оживлению экономической конъюнктуры, в том числе хозяйственной, строительной, торговой. Россияне стали чаще строить в частном секторе — «люди почувствовали уверенность и стали больше тратить на обустройство домовладений». Белорусские же рабочие всегда высоко котировались на строительном рынке.

По мнению экспертов, Белоруссия, Туркмения и Таджикистан и раньше были для нас основными поставщиками дешевой рабочей силы. Сегодня же мы наблюдаем возвращение людей, которые уехали из России в период ослабления рубля. Тогда мигранты частично переориентировались на польский рынок.

Для перемещения рабочей силы из Белоруссии в Россию мало препятствий. Да и работодатели относятся к белорусам лояльнее, поскольку в работе с ними возникает минимум культурных и коммуникационных сложностей. Они хорошо интегрируются в трудовые коллективы.

Эксперты также сказали, что главная цель всех мигрантов — заработать на жилье на родине и материально поддерживать свои семьи.